Lingue di fuoco in via Roma: due senzatetto salvati dal coraggio di due militari e un passante





Il finanziere ha cercato di soffocare le fiamme con alcune coperte, mentre il carabiniere ha recuperato una tanica d’acqua dal bagagliaio della propria auto per domare il rogo. Grazie alla rapidità e al coraggio dei tre uomini, le fiamme sono state contenute prima che potessero propagarsi e avvolgere completamente la panchina e i materiali infiammabili circostanti. Nel frattempo, sono giunti i vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area. La prontezza di chi non ha esitato di fronte al pericolo ha evitato conseguenze tragiche. Un episodio che dimostra come, anche di fronte a situazioni impreviste, il senso civico e l’altruismo possano fare la differenza.

Cagliari, 29 gennaio 2025 - L'alba non era ancora sorta del tutto su Cagliari quando, in via Roma, un incendio ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Due senzatetto dormivano accanto a una panchina, ignari delle fiamme che stavano già avvolgendo le loro coperte e i cartoni che li riparavano dal freddo. Un passante ha notato il fuoco e si è precipitato verso i due uomini, cercando di svegliarli. Poco dopo, un carabiniere e un finanziere, in transito sulla stessa strada, si sono accorti della situazione e sono intervenuti senza esitazione.