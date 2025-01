Sartiglia 2025: definito il piano sicurezza, focus sui giovani e sul complesso SAIA

Il parcheggio multipiano di via Carducci sarà sorvegliato dalla società di gestione e usufruibile a pagamento, mentre il Comune sta individuando ulteriori aree da destinare a parcheggio. Sul fronte della sicurezza, saranno rafforzati i controlli delle forze dell’ordine nell’area dei Palazzi SAIA, soggetta in passato a episodi di vandalismo. L’amministrazione condominiale è stata invitata a potenziare la vigilanza privata. Il sindaco emetterà un’ordinanza per vietare la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche, oltre alla distribuzione di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica con tappo. La Fondazione Oristano presenterà alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo una relazione tecnica con l’orario di inizio e di fine della Sartiglia 2025. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Oristano, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Rappresentante dei Vigili del Fuoco, il Dirigente della Polizia Stradale, l’Amministratore straordinario della Provincia, il Comandante della Polizia Locale di Oristano, i Rappresentanti della ASL e dell’AREUS, il Rappresentante della Fondazione e il Presidente della Pro Loco, il Rappresentante della Consulta Giovani, l’Amministratore del condominio SAIA e il Rappresentante della società “Stop” che gestisce i parcheggi di via Carducci. L’obiettivo condiviso è garantire un evento sicuro, ordinato e partecipativo, nel rispetto delle tradizioni e della comunità.

Oristano, 29 gennaio 2025 - A poco più di un mese dalla Sartiglia 2025, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Salvatore Angieri, ha definito le misure necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della storica manifestazione. L’incontro ha visto la partecipazione delle principali istituzioni locali, delle forze dell’ordine e della Consulta dei Giovani, coinvolta per assicurare spazi adeguati al divertimento in sicurezza. "Ho aperto i lavori del Comitato a una rappresentanza della Consulta dei Giovani affinché il loro punto di vista sia ascoltato e valorizzato", ha dichiarato il Prefetto Angieri. "È nostra responsabilità garantire che i ragazzi possano vivere questa esperienza in maniera sicura, partecipativa e inclusiva". Tra le principali disposizioni emerse dalla riunione, il parcheggio di via Emilio Lussu è stato individuato come punto di ritrovo per i giovani e sarà escluso dalle aree destinate al parcheggio delle auto. L’area antistante il Palazzo di Giustizia sarà interdetta al pubblico per evitare rischi legati ai lavori di ristrutturazione in corso, mentre un sopralluogo del Comune di Oristano confermerà lo spostamento della postazione medica avanzata del 118 nell’area retrostante.