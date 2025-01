Allarme sicurezza ad Alghero: Fratelli d’Italia chiede un intervento immediato

"Non possiamo permettere che Alghero resti ostaggio di questa situazione. È necessario aprire subito un tavolo di confronto con il prefetto e le forze dell’ordine per costruire un piano d’azione concreto", afferma il dirigente di FdI, Alessio Auriemma. A questi episodi si aggiungono atti vandalici troppo spesso liquidati come problemi legati alla movida giovanile. Fratelli d’Italia contesta questa narrazione e invita l’amministrazione a lavorare su soluzioni reali, senza scaricare la responsabilità su un’unica categoria. L’emergenza sicurezza si manifesta anche in situazioni di degrado urbano sempre più diffuse. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’assessore alle Manutenzioni e Opere Pubbliche, Francesco Marinaro, ha evidenziato la presenza di siringhe nel parcheggio della Piazza dei Mercati. "Ogni settimana gli operatori devono intervenire in modo massiccio per riportare ordine e pulizia", ha dichiarato Marinaro, sottolineando la gravità della situazione. La presenza costante di rifiuti pericolosi in aree pubbliche è un ulteriore segnale del fallimento nella gestione della sicurezza urbana, che necessita di risposte concrete e non di interventi sporadici.





Un altro nodo stretto riguarda la Polizia Locale. "Mentre si attendono le nuove dotazioni annunciate dall’amministrazione, restano a casa 14 agenti già formati che potevano essere confermati con il quarto rinnovo. Una scelta inaccettabile, che priva la città di un presidio fondamentale per la sicurezza", prosegue Auriemma. FdI ribadisce il proprio impegno per mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza. "La nostra solidarietà va agli algheresi che hanno vissuto situazioni di pericolo. Servono risposte immediate e misure concrete, non proclami vuoti", conclude la nota del partito.

Alghero, 29 gennaio 2025 - La città sta vivendo un'escalation di episodi di criminalità e vandalismo che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici. Dall’inizio dell’anno si contano almeno dieci episodi gravi tra furti, rapine, incendi e danneggiamenti. L’ultimo episodio, avvenuto in un bar del quartiere San Agostino, conferma la crescente preoccupazione della comunità. Fratelli d’Italia denuncia il clima di insicurezza che sta travolgendo la città e chiede al sindaco Raimondo Cacciotto un’azione immediata.