Insediata la Consulta per i servizi sociali e sanitari: Bartolazzi, "un ruolo strategico per la Sardegna"





La Consulta regionale per i servizi sociali e sanitari, istituita con la legge regionale n. 23 del 2005, fornisce consulenza e proposte per l’integrazione tra servizi sociali e sanitari. Tra i suoi compiti, rientrano la definizione delle linee di indirizzo per le politiche sociali e la valutazione del Piano regionale dei servizi alla persona e dei suoi aggiornamenti. Si occupa inoltre della regolamentazione degli accreditamenti e delle tariffe per le strutture destinate a minori e anziani. L’organismo coinvolge rappresentanti delle amministrazioni locali, delle professioni sanitarie e sociali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato e promozione sociale, oltre a esperti e referenti istituzionali. Con l’avvio dei lavori, la Consulta affronterà le criticità del settore socio-sanitario, garantendo un dialogo costante tra istituzioni, professionisti e cittadini.

Cagliari, 28 gennaio 2025 - L’assessore regionale alla Sanità, Igiene e Servizi Sociali, Armando Bartolazzi, ha partecipato all’insediamento della Consulta per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, riunitasi nella Sala Anfiteatro di via Roma a Cagliari. Presenti anche la direttrice generale delle Politiche Sociali, Francesca Piras, e le rappresentanze aderenti alla Consulta, nominate con delibera dello scorso novembre. "Questa Consulta è fondamentale – ha dichiarato l’assessore – perché riunisce chi opera nel settore e garantisce un confronto costante sulle politiche socio-sanitarie. L’obiettivo è migliorare i servizi e rispondere alle esigenze reali della popolazione".