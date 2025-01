Autonomia differenziata: i Riformatori Sardi promuovono il dibattito a Sassari

L’incontro sarà introdotto da Michele Cossa, già presidente della Commissione speciale del Consiglio regionale per l’inserimento del principio di insularità nella Costituzione, e moderato da Maria Amelia Lai, ex presidente di Confartigianato Sardegna. Tra i relatori interverranno Omar Chessa, docente dell’Università degli Studi di Sassari, il deputato Silvio Lai, Gabriella Massidda, già Direttore Generale della Regione Sardegna, e Aldo Salaris, vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna. L’evento è aperto al pubblico e ai giornalisti e rappresenta un’importante occasione di confronto con esperti di diritto costituzionale e rappresentanti politici e istituzionali.

Il tema dell’autonomia differenziata torna al centro del confronto politico e giuridico con un convegno organizzato dai Riformatori Sardi. L’incontro, intitolato “Autonomia differenziata? Noi ci occupiamo di Sardegna! Lo Statuto sardo e le norme di attuazione: ora o mai più!”, si terrà venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 17:00, presso l’Hotel Grazia Deledda di Sassari. L’evento si propone di analizzare le prospettive per la Sardegna nel quadro dell’autonomia differenziata, approfondendo il ruolo dello Statuto sardo e delle norme di attuazione come strumenti per il rafforzamento dell’autonomia dell’isola.