Orgosolo, caccia di frodo con arma clandestina: due arresti e due denunciati

Tutti dovranno rispondere dei reati di porto illegale d'arma clandestina, ricettazione e bracconaggio. Il Gip del Tribunale di Nuoro ha disposto gli arresti domiciliari per i due fermati dopo l’udienza di convalida. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà valutata nel corso del processo, con possibili sviluppi investigativi. L’Arma dei Carabinieri mantiene alta l’attenzione sul fenomeno della caccia di frodo, un’attività pericolosa non solo per il depauperamento della fauna selvatica, ma anche per il rischio di incidenti durante le battute clandestine.

Operazione della Squadriglia Carabinieri di Pratobello nell'agro di Orgosolo. Alle 4:00 di giovedì scorso, durante un servizio di perlustrazione per il contrasto ai reati predatori e alla caccia di frodo, i militari hanno arrestato due bracconieri sorpresi a cacciare in orario notturno con un fucile a matricola abrasa. Gli uomini avevano già abbattuto due cinghiali. Durante i controlli, sono stati rinvenuti anche diverse cartucce calibro 12 e un coltello a serramanico di 28 cm. Oltre agli arrestati, altre due persone sono state deferite in stato di libertà.