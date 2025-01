Inchiesta della Procura di Oristano: denunciata operatrice socio-sanitaria

Successivamente, alcune dipendenti avevano denunciato la sparizione di denaro dalle proprie borse. Le indagini condotte dai militari, basate anche sulle testimonianze delle vittime, hanno portato all'individuazione della sospettata. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione, parte della refurtiva è stata ritrovata, confermando i sospetti a suo carico. La donna è stata quindi denunciata per furto. Il Presidente della struttura, Antonio Vacca, ha confermato l'inchiesta in corso ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda.

La Procura di Oristano ha avviato un'inchiesta sui furti avvenuti all'interno della RSA di Milis, che hanno portato alla denuncia di un'operatrice socio-sanitaria con l'accusa di furto. Nella struttura erano stati segnalati episodi di sottrazione di collanine di valore e di una fede nuziale dalle stanze degli anziani ricoverati.