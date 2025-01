Operazione di controllo straordinario dei carabinieri nell'alta marmilla

I comuni di Albagiara, Barèssa, Gonnosnò, Pau ed Ales sono stati palcoscenici di una vigilanza attenta e meticolosa, mirata alla sorveglianza degli esercizi pubblici, alla regolamentazione del traffico e alla prevenzione di furti, rapine e del commercio di sostanze stupefacenti. A Gonnosnò, un individuo è stato deferito alla giustizia per detenzione abusiva di munizioni, scoperto con otto cartucce cal. 12 celate tra le mura domestiche. Ad Ales, un altro è stato segnalato per uso di sostanze illecite, trovandosi in possesso di un grammo di marijuana, nascosto con la stessa cura con cui si custodiscono i segreti più intimi. Queste azioni, condotte con il massimo rispetto per i diritti dei soggetti coinvolti e con un occhio vigile sulla presunzione di innocenza, incarnano il tributo alla dedizione dei Carabinieri. Essi, veri e propri custodi della nostra società, assicurano la pace e l'ordine, permettendo alla comunità di vivere sotto il segno della sicurezza e della legalità.

Nella quiete del fine settimana, si è dispiegata un'attività di vigilanza e sicurezza nell'Alta Marmilla, dove i Carabinieri della Compagnia di Mogoro, coadiuvati dai valorosi Cacciatori Sardegna di Abbasanta e dall'unità cinofila, hanno dato vita a un servizio di controllo a largo raggio. Sotto l'egida del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Dr. Salvatore Angieri, questa operazione si è prefissata di consolidare la legalità e di contrastare quei reati che turbano la quiete pubblica.