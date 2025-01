Precipita da un balcone a Malta: grave una 18enne sarda

La polizia maltese sta indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire con precisione i momenti che hanno preceduto la caduta. In parallelo, la polizia di Arzachena sta collaborando con le autorità maltesi, svolgendo verifiche per comprendere se vi siano responsabilità da accertare. Ignazio Chessa, padre della giovane e militare della Marina, si è immediatamente messo in contatto con il Consolato Italiano a Malta per seguire da vicino la situazione e garantire tutto il supporto necessario. Le indagini proseguono e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, cercando di far luce su un episodio che ha scosso la comunità di Arzachena e i familiari della giovane.

Una vacanza a Malta si è trasformata in un incubo per una giovane di 18 anni originaria di Arzachena, ora ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Mater Dei di Malta. La ragazza, insieme al fidanzato 27enne, anche lui gallurese, e a un amico, si trovava sull’isola per migliorare la lingua inglese e soggiornava al quarto piano di un hotel. Secondo le prime ricostruzioni, nella serata di mercoledì scorso potrebbe esserci stata una lite tra la ragazza e il fidanzato. Durante l’alterco, la giovane è precipitata dal balcone della stanza. Fortunatamente, un telone ha attutito la caduta, evitando conseguenze peggiori. Trasportata d’urgenza al Mater Dei, le sue condizioni, inizialmente molto preoccupanti, si sono stabilizzate e i medici l’hanno dichiarata fuori pericolo. Tuttavia, le dinamiche dell’episodio restano da chiarire.