Controlli interforze ad “alto impatto” a Cabras: segnalato un giovane per uso personale di droga

Tra i risultati significativi, i Carabinieri hanno elevato una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 214, comma 8, del Codice della Strada, per guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale. Le operazioni interforze, che vedono ciascuna forza di polizia concentrarsi sui propri obiettivi specifici, proseguiranno sotto la guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano. Particolare attenzione sarà riservata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, con il supporto delle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta.

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cabras hanno preso parte all’operazione interforze “Alto Impatto”, un’iniziativa straordinaria condotta in un’area specifica con il contributo di tutte le forze di polizia, finalizzata ad aumentare il livello di sicurezza sul territorio. I servizi sono stati organizzati secondo le direttive del Prefetto di Oristano e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dei controlli, un giovane 19enne del posto è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. Il ragazzo è stato individuato nei pressi di Piazza Stagno mentre deteneva 0,2 grammi di sostanza cannabinoide. I servizi hanno interessato vari ambiti: verifiche amministrative nei locali pubblici, controlli stradali e ispezioni mirate su obiettivi considerati sensibili per la sicurezza pubblica.