Con un intervento che ha avuto la precisione di un orologio svizzero, l'hanno bloccata mentre, usando una padella come alchimista moderna, cercava di evaporare il liquido per ricavarne i cristalli della droga. Il sequestro di 50 grammi di ketamina e di 1.300 euro, presumibilmente guadagnati con la vendita della sostanza, è stato un colpo alla piaga dello spaccio che affligge la nostra società. La 29enne, ora detenuta nel carcere di Uta, è un simbolo di come l'ombra del crimine possa insinuarsi persino tra le mura domestiche, ma anche di come la giustizia, con i suoi occhi sempre aperti, riesca a penetrare anche nelle tenebre. Questa vicenda ci ricorda che, anche in un piccolo centro come Decimomannu, la battaglia tra legalità e illegalità è costantemente in atto, e che i carabinieri, con il loro lavoro silenzioso ma implacabile, sono i nostri più fedeli alleati in questa guerra quotidiana per la civiltà.

Un'operazione dei carabinieri ha svelato ieri a Decimomannu un microcosmo di illegalità. Una giovane di 29 anni, già nota alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi, è stata sorpresa nel suo ambiente domestico mentre tentava di trasformare la ketamina, precedentemente sciolta in acqua per eludere eventuali controlli, in cristalli pronti per il mercato nero. L'arresto della ragazza è stato il frutto di un'azione che ricorda le migliori pagine di uno scenario poliziesco: i militari, dopo aver tenuto la giovane sotto osservazione per un tempo che si può solo immaginare lungo e paziente, hanno deciso che il momento era giunto.