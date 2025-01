Bolotana: denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche

I Carabinieri, al termine di una serrata attività investigativa, hanno ricostruito i dettagli del periodo interessato, consentendo l’interruzione dell’elargizione non lecita. L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato l’importanza dei controlli a tutela delle risorse pubbliche, garantendo che i benefici economici vengano destinati esclusivamente a chi ne ha diritto. I controlli sistematici mirano a interrompere situazioni di abuso e a far restituire le somme percepite arbitrariamente. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La sua responsabilità sarà accertata in sede processuale, dove potrebbero emergere ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a suo favore. L’operazione si inserisce nell’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto a frodi e abusi a danno dello Stato, confermando il ruolo cruciale dei controlli in questo settore.

Un quarantenne di Bolotana è stato denunciato dai Carabinieri per indebita percezione dell’assegno di inclusione. L’operazione, condotta dalla Stazione di Bolotana e dall’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Ottana, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, ha portato alla sospensione del beneficio. L’uomo avrebbe percepito indebitamente dieci mensilità del sussidio, per un totale di circa 2.500 euro.