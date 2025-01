Cabras, tre minorenni arrestati per tentata rapina al supermercato di via Tharros





L’operazione, che ha incluso perquisizioni domiciliari per raccogliere ulteriori prove, ha consentito di risolvere un episodio delittuoso che aveva destato preoccupazione nella cittadina lagunare, contribuendo al contrasto di analoghi reati. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare adottata in fase di indagine preliminare. I destinatari sono persone sottoposte a indagini e, come previsto dalla legge, presunte innocenti fino a una sentenza definitiva.

Cabras, tardo pomeriggio di sabato 18 gennaio. I Carabinieri della Stazione locale, con il supporto della Compagnia di Oristano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre minorenni, ritenuti responsabili in concorso del reato di tentata rapina aggravata. Il provvedimento, disposto dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, ha portato al trasferimento dei ragazzi all’Istituto di pena minorile di Quartucciu. Le indagini erano iniziate il 5 gennaio scorso, quando il titolare del supermercato “Vicino a te” in via Tharros aveva segnalato un tentativo di furto. Tre giovani erano stati sorpresi a prelevare bottiglie di limoncello e lattine di bevande energetiche dagli scaffali, nascondendole in uno zaino. Il commerciante era riuscito a fermare uno dei ragazzi all’uscita, ma quest’ultimo aveva cercato di scappare, spintonandolo per liberarsi. Gli altri due erano riusciti a fuggire. Gli elementi raccolti sul posto e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, insieme alle testimonianze, hanno permesso di identificare i tre minorenni, alcuni già gravati da pregiudizi specifici.