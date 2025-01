Inseguimento contromano a Cagliari: Due agenti feriti e ladro in fuga

La caccia è stata serrata, con la Volante della polizia a tallonare la Panda lungo la corsia preferenziale dei bus, in un percorso che sfidava le leggi del traffico e del buon senso. Il culmine si è raggiunto al ponte sul canale di Terramaini, dove la Panda ha virato bruscamente verso la strada arginale, ancora una volta contromano. L'agente alla guida della Volante ha perso il controllo del veicolo in quel momento critico. Dopo un impatto, non violento ma sufficiente, con la Fiat, la Volante è andata a schiantarsi contro il guardrail, lasciando i due agenti feriti ma, per fortuna, non in condizioni gravi. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, dove si prevede una settimana di cure per riprendersi. La Panda, abbandonata poco distante, ha segnato la fine di un inseguimento ma non della ricerca del ladro, che è riuscito a dileguarsi nelle ombre della città. La polizia, con determinazione, ha già iniziato a tessere la rete per catturarlo, dimostrando che, anche in un mondo dove il crimine sembra avere sempre un vantaggio, la giustizia non dorme mai.

Cagliari, alle prime luci dell'alba, ha vissuto uno di quei momenti che sembrano strappati a un copione di Hollywood. La città, ancora avvolta nel sonno, è stata teatro di un inseguimento che ha visto protagonisti due agenti di polizia e un ladro al volante di una Panda rubata. L'azione si è svolta in viale Marconi, dove la quiete notturna è stata spezzata dal rombo di un motore che correva contromano. Gli agenti, in servizio di pattuglia a San Benedetto per vigilare su una zona resa inquieta dai furti recenti, hanno notato la Panda compiere una manovra sospetta. L'alt intimato è stato ignorato; il ladro, con un gesto di sfida, ha premuto sull'acceleratore, lanciandosi verso Quartu.