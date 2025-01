Sassari: Donna accoltellata in casa, arrestato lo zio del marito

Dopo l'aggressione, la donna si è rifugiata in una stanza e, una volta sicura che l'assalitore fosse fuggito, ha chiesto aiuto a una vicina. Gli agenti della Mobile e un'ambulanza del 118 sono rapidamente intervenuti sul posto, trasportando la vittima in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. La caccia all'aggressore è stata breve: gli agenti lo hanno fermato poco distante dall'appartamento, portandolo poi in Questura. La Scientifica ha successivamente eseguito i rilievi nell'abitazione per raccogliere ulteriori prove. Questo episodio si aggiunge alle preoccupazioni per la sicurezza in città, sollevando domande sulle dinamiche familiari e sulla violenza domestica.

Una donna di 50 anni è stata brutalmente accoltellata nella tarda mattinata in un appartamento di via Cabu d'ispiga-San Francesco, nel rione Monte Rosello di Sassari. L'aggressore, identificato come il 55enne zio del marito della vittima, è stato arrestato poco dopo l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Sassari, sotto la guida del dirigente Michele Mecca, e dalla pm Elena Succu, la donna è stata colpita ripetutamente con un coltello da cucina dalla lama lunga. Le ferite hanno interessato la schiena, un polmone e un rene, causando gravi danni.