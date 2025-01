Aggredisce il medico durante una visita sportiva ad Assemini: scatta la fuga

Non soddisfatto, è uscito dal retro, ha raccolto un mattone e infranto una finestra della struttura. Indossando un casco, ha tentato nuovamente di entrare, ma si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, già allertate dal personale sanitario. Non è stata ancora sporta denuncia contro il 18enne. I genitori della ragazza, presenti durante l’episodio, hanno chiesto scusa al medico, esprimendo mortificazione per quanto accaduto. Le indagini proseguono per rintracciare il responsabile.

Ad Assemini, nella clinica Santa Lucia, una visita sportiva si è trasformata in un episodio di violenza. Domenica sera, un ragazzo di 18 anni ha fatto irruzione nell’ambulatorio dove la fidanzata, una minorenne di 17 anni, era in attesa di visita. Il giovane, ascoltando il medico chiedere alla ragazza di spogliarsi per l’esame, ha sfondato la porta con un calcio e aggredito verbalmente lo specialista.