Sassari: la Polizia locale celebra San Sebastiano e conferisce encomi per atti di merito

Quest’anno, tra i premiati figurano gli agenti scelti Antonio Frau e Nicola Satta, insieme all’assistente superiore Raffaele Langasco e all’agente scelto Monia Magliona, per aver salvato la vita a due persone in situazioni distinte, dimostrando empatia e professionalità. Un altro encomio è stato assegnato agli agenti Antonio Cherchi e Raimondo Pinna per aver catturato un latitante su cui pendeva un ordine di arresto per reati gravi, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sostituzione di persona. Grazie alla loro operatività, l’uomo, condannato a una pena cumulativa di oltre sei anni, è stato assicurato alla giustizia. L’agente scelto Monia Magliona, insieme agli agenti Alessandro Bulla, Andrea De Vita e Gianmarco Alessandro Cherchi Minniti, ha ricevuto un ulteriore encomio per un intervento che ha portato al disarmo e all’arresto di un uomo armato di una pistola scacciacani. L’individuo, particolarmente aggressivo, aveva seminato il panico in città, minacciando i passanti.





Durante la colluttazione, l’agente Cherchi Minniti ha riportato serie lesioni a seguito di un morso ricevuto dall’arrestato. Un elogio speciale è stato riservato all’assistente superiore Roberto Demuro, che, dopo oltre quarant’anni di servizio, ha lasciato un segno indelebile nella comunità sassarese. Il maresciallo, in pensione dallo scorso aprile, è stato definito una “risorsa umana preziosa” e un esempio di dedizione. Il suo impegno costante, anche oltre la carriera lavorativa, continua a rappresentare un pilastro di solidarietà e vicinanza alle persone in difficoltà. Con questa celebrazione, il Corpo di Polizia locale di Sassari rinnova il proprio impegno verso la tutela e il benessere della comunità, onorando chi, con coraggio e umanità, ne incarna i valori.

Mercoledì 22 gennaio, il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, in piazza San Pietro in Silki, ospiterà la celebrazione della messa in onore di San Sebastiano, santo patrono della Polizia locale. La funzione, che inizierà alle 11, sarà officiata dall’arcivescovo Gianfranco Saba e aperta al pubblico, rappresentando un momento di raccoglimento e gratitudine per il servizio reso dagli agenti alla comunità sassarese. Al termine della cerimonia religiosa, verranno consegnati encomi e riconoscimenti al personale che si è distinto per atti di coraggio, abnegazione e merito, come previsto dal regolamento del Corpo di Polizia locale.