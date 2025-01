Universitari, consegnano materiale per la scuola del reparto di neuropsichiatria infantile di Sassari.

L'iniziativa, partita con una raccolta fondi svoltasi il 19 dicembre presso il locale “Carhiba”, ha visto la piena collaborazione del Prof. Stefano Sotgiu, primario del reparto di neuropsichiatria infantile, e della Prof.ssa Angela Manca insegnante presso la scuola del reparto. L’attività è andata a buon fine anche grazie al patrocinio significativo del Rotary Sassari Silki e al supporto logistico del bar Carhiba. Il Forum delle Associazioni, racchiude tutte le associazioni dipartimentali dell’università degli studi di Sassari, e si occupa di attività culturali a tutto tondo, ma l’evento più famoso è sicuramente “Universitari in Piazza”, attività ludico-musicale che richiama giovani da tutta la Sardegna, la presidentessa attuale è Monica Campanella. Il Rotaract Sassari Silki Uniss è un’associazione culturale che si occupa di service, da anni impegnata in diversi progetti di carattere locale e nazionale. Nata dal club padrino Rotary Sassari Silki, ha sempre perseguito scopi umanitari portando avanti il motto “servire al di sopra di ogni interesse personale”; l’attuale presidente è Gaetano Piras.

Gennaio, per molti universitari, detta l’inizio della sessione degli esami invernali, e per i giovani del Forum delle Associazioni e del Rotaract Club Sassari Silki Uniss, ha rappresentato anche un momento di unione e solidarietà, finalizzando il gesto nel reparto di neuropsichiatria infantile. L’8 gennaio scorso, una rappresentanza dei gruppi universitari, afferenti all'Università degli Studi di Sassari, ha donato del materiale didattico e di cancelleria, ai piccoli pazienti del reparto. Francesco Fumu, rappresentante del Forum delle Associazioni, evidenzia: “E’ stato un momento emozionante consegnare il materiale di cancellaria; mi ha fatto riflettere sul valore che diamo alle cose, e su quanto questo materiale sia importante per l’apprendimento e per stimolare la crescita, tramite la manualità e le attività artistiche”.