Cagliari: Scontro in Viale Sant’Avendrace: grave un motociclista

La Polizia Locale, giunta immediatamente sul luogo, ha bloccato la viabilità per consentire i rilievi e deviare il traffico su Via Po’. Gli agenti hanno inoltre ascoltato alcuni testimoni oculari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione è tornata regolare solo dopo alcune ore. Le condizioni del motociclista, ricoverato in gravi condizioni, restano al momento critiche.

CAGLIARI – Grave incidente domenica sera intorno alle 19:30 in Viale Sant’Avendrace. Un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente, causando il ferimento serio del conducente del mezzo a due ruote. L’impatto ha scaraventato il motociclista contro alcune fioriere poste lungo il viale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu.