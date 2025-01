Cronaca Scontro tra auto a Silì: bimbo in codice rosso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato a Silì, in via Martiri del Congo, nei pressi della Statale 388. Due coniugi e il loro bambino sono rimasti coinvolti in uno scontro tra una Fiat Punto e una BMW. Ad avere la peggio è stato il bambino, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Oristano con un trauma cranico. I genitori, feriti lievemente, sono stati trasferiti in codice giallo con le ambulanze del 118. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare soccorso, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico sulla strada è rimasto bloccato per quasi un’ora, causando notevoli disagi durante le operazioni di recupero dei veicoli danneggiati.