Maltempo in Sardegna: 100 interventi dei Vigili del Fuoco, un ferito nel Cagliaritano

Nel Cagliaritano, le raffiche di vento hanno provocato danni a edifici e automobili. Vicino alla statale 554, una struttura in metallo divelta ha rischiato di finire sulla carreggiata. A Quartu Sant’Elena e Quartucciu, pali e rami caduti hanno danneggiato almeno cinque veicoli. La zona di Pirri, soggetta a inondazioni in passato, è sorvegliata speciale, con pattuglie della Polizia Municipale pronte a intervenire. I problemi legati al maltempo hanno interessato anche i collegamenti marittimi: il servizio della Moby Zaza tra Golfo Aranci e Porto Vecchio è stato interrotto. Diversi sindaci hanno adottato misure preventive per la sicurezza della popolazione. A Tortolì, il centro operativo comunale è stato attivato e le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse. A Girasole, sospese le attività nella scuola dell’infanzia e primaria, mentre a Villaputzu sono stati chiusi il guado sul Flumendosa e il cimitero. A Cagliari e Quartu Sant’Elena, parchi cittadini e cimiteri rimarranno chiusi. La colonna mobile regionale è stata attivata per garantire una risposta tempestiva alle emergenze. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a segnalare situazioni di pericolo.

Il maltempo continua a colpire la Sardegna, causando oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco in tutta l’isola. Le zone più colpite sono quelle del Cagliaritano e del Nuorese, dove forti piogge e raffiche di vento hanno provocato danni a strutture, alberi e cornicioni. La Protezione Civile ha innalzato l’allerta da arancione a rossa nella parte orientale dell’isola, dal Sarrabus alla Bassa Gallura, in previsione di precipitazioni torrenziali, venti di burrasca fino a 100 km/h e mareggiate sulle coste esposte. Secondo la rete pluviometrica regionale, il maggior picco di pioggia si è registrato a Genna Silana, nel comune di Urzulei, con 68 millimetri caduti in poche ore. Anche altre aree, come Fonni, Villagrande Strisaili e Tertenia, hanno registrato significativi apporti di pioggia, utili per i bacini idrici in sofferenza a causa della siccità. Tuttavia, l’emergenza idrica rimane grave: da lunedì 27 gennaio, l’erogazione dell’acqua sarà ridotta a giorni alterni in 15 comuni del Nuorese, inclusa Nuoro, già dichiarata in stato di calamità naturale. A Orgosolo, un albero abbattuto dal vento ha danneggiato la struttura di un bar senza causare feriti. Nel Nuorese, sono stati segnalati numerosi incidenti stradali a causa delle condizioni critiche delle strade. Uno di questi, sulla statale 131 Dcn, ha richiesto il trasporto di due persone all’ospedale di Nuoro per accertamenti.