Oristano: vertice in Prefettura per intensificare i controlli sulla sicurezza nel territorio





Ciò nonostante non abbasseremo la guardia. Anzi, sarà mia cura disporre un’intensificazione dei controlli delle Forze dell’Ordine, nei comuni della Marmilla e nel centro storico del capoluogo, con particolare attenzione alla zona della movida”, ha dichiarato. È stato fatto il punto sulla situazione attuale, evidenziando che i fenomeni criminosi segnalati sono già oggetto di monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine. Tuttavia, sono state condivise ulteriori misure per migliorare l’efficacia delle azioni di contrasto, coinvolgendo attivamente i cittadini nella denuncia tempestiva degli atti illeciti. Il Prefetto ha disposto un’intensificazione delle attività di controllo, con l’attivazione di servizi ad “alto impatto” nelle aree più sensibili. Tali interventi saranno effettuati con il coinvolgimento congiunto di tutte le Forze di Polizia, comprese le unità specialistiche, e della Polizia locale. La riunione si è conclusa con l’impegno a mantenere una stretta collaborazione tra le istituzioni locali e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Il Prefetto di Oristano ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per analizzare i recenti episodi criminosi registrati in provincia, con particolare attenzione alla Marmilla e al centro storico del capoluogo. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Vice Sindaco di Oristano, i sindaci di Albagiara, Baressa, Gonnosnò e Pau, l’Amministratore straordinario della Provincia, il Vicario del Questore e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Durante la riunione, il Prefetto ha sottolineato che, nonostante la situazione della sicurezza in provincia sia generalmente positiva, è necessario mantenere alta l’attenzione. “Il territorio della provincia gode di ottima salute sotto il profilo della sicurezza.