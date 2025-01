Nuoro: maxi piantagione di marijuana, arrestato un imprenditore agricolo

I risultati hanno confermato che il raccolto era destinato alla produzione di sostanze stupefacenti, portando all’arresto dell’imprenditore. L’operazione, condotta in collaborazione con la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Elmas, ha permesso di sottrarre al mercato nero un quantitativo impressionante di droga. Secondo le stime degli inquirenti, dalla piantagione si sarebbero potute ricavare circa 5 milioni di dosi, per un valore complessivo di 25 milioni di euro. L’indagine evidenzia ancora una volta l’impegno delle autorità nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e nel garantire la sicurezza sul territorio.

Un imprenditore agricolo di 49 anni, residente a Sarule, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Nuoro con l’accusa di aver realizzato una piantagione illegale di marijuana. L’uomo, ora in custodia cautelare in carcere su disposizione del gip di Nuoro, aveva coltivato 1414 piante di canapa con un tasso di THC medio del 16%, ben oltre il limite di legge. Il sequestro della piantagione, avvenuto il 21 settembre scorso, è stato seguito da analisi chimiche sui campioni prelevati, eseguite in contraddittorio con la difesa.