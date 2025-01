Tissi festeggia i 100 anni di Zia Giovannina Marrosu

Nonostante una salute fragile, ha affrontato ogni giorno con forza e resilienza, circondata dall’amore dei suoi quattro figli, sei nipoti e due pronipoti. Ieri, Tissi ha reso omaggio a Zia Giovannina con una cerimonia carica di affetto e gratitudine. Familiari, amici e cittadini si sono riuniti per celebrare questo momento unico. Il sindaco di Tissi, GianMaria Budroni, ha consegnato un attestato di riconoscimento, esprimendo parole di grande ammirazione: “Zia Giovannina rappresenta un esempio luminoso di forza, saggezza e amore per il prossimo. Siamo profondamente onorati di avere una persona così saggia tra noi e celebriamo con gioia questo importante traguardo. Auguri alla nostra cara Zia Giovannina per il suo centesimo compleanno! Che i prossimi anni siano colmi di salute, felicità e amore.” Un secolo di vita racchiuso in 36.525 giorni, resi unici dalla sua presenza in famiglia e nella comunità. Il ricordo di questa celebrazione resterà indelebile nella memoria di Tissi, che oggi guarda a Zia Giovannina come un simbolo di saggezza e amore per la vita.

La comunità di Tissi si è stretta attorno a Zia Giovannina Marrosu per celebrare un traguardo straordinario: i suoi 100 anni. Nata nel 1925, ultima di sette figli e unica donna della famiglia, Giovannina è oggi la persona più longeva del paese. La sua vita è stata un viaggio attraverso un secolo di storia, segnato da eventi epocali come la Seconda Guerra Mondiale, la nascita della Repubblica Italiana, la Guerra Fredda, il passaggio all’euro e, più recentemente, una pandemia globale. Ha lavorato come infermiera all’ospedale psichiatrico di Rizzeddu, dedicandosi poi completamente alla famiglia.