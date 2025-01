Sassari: da spartitraffico a piazza, il centro cittadino si rinnova

La nuova piazza sarà realizzata eliminando dislivelli e barriere architettoniche, con una pavimentazione in materiale lapideo che garantirà continuità con via Torre Tonda. Saranno aggiunti arredi urbani, tra cui sedute, cestini e dissuasori, mentre l’oasi verde esistente sarà conservata e potenziata. Il sistema di illuminazione sarà migliorato con lampade a basso consumo energetico, e sarà completata la rete dei sottoservizi idrici e di raccolta delle acque piovane. Il sindaco Mascia sottolinea l’importanza di un approccio condiviso per progetti di questa portata, dichiarando che “una città a misura di pedoni, di bici e di carrozzine è una città più vivibile, inclusiva e stimolante”. Per l’assessore Rizzu, la trasformazione dello spartitraffico in piazza rappresenta un passo decisivo verso la rigenerazione urbana e sociale del centro storico e non solo. Con la chiusura al traffico, fatta eccezione per il carico e scarico merci e per i mezzi autorizzati, la nuova area pedonale sarà un luogo di incontro e aggregazione, in grado di valorizzare le attività commerciali circostanti e restituire spazi pubblici alla cittadinanza. Questo progetto segna l’inizio di un percorso che punta a trasformare Sassari in una città più sostenibile e accessibile per tutti.

Il Comune di Sassari avvia un progetto di riqualificazione urbana che segna il primo passo verso la creazione di isole pedonali nel centro cittadino. L’aiuola tra via Brigata Sassari e via Enrico Costa sarà trasformata in una piazza, grazie a una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture della Mobilità e Traffico, Massimo Rizzu. L’intervento, parte di un piano più ampio annunciato dal sindaco Giuseppe Mascia sin dal suo insediamento, mira a restituire spazi pubblici alla comunità e a rilanciare l’economia locale, con particolare attenzione alla Sassari medievale e ottocentesca. Questo progetto, già previsto dalla precedente amministrazione, segue la pedonalizzazione di via Torre Tonda, per la quale sono stati investiti 1 milione e 113mila euro.