Cronaca Alghero: addio a Marco Tore, “Provolino”

ALGHERO – Marco Tore, conosciuto da tutti come “Provolino”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro storico di Alghero. Aveva 72 anni. Super tifoso dell’Alghero Calcio e del Milan, Marco era anche un grande ammiratore di Silvio Berlusconi, che considerava una figura di riferimento. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina dai Vigili del Fuoco, allertati dai vicini che non avevano più sue notizie da alcuni giorni. Tore viveva da solo e il decesso, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto per cause naturali. Figura amata e conosciuta anche dalle nuove generazioni, “Provolino” era una presenza familiare nei Consigli Comunali e al campo dell’Alghero, dove seguiva con passione la squadra della città. Sempre pronto con una battuta o un sorriso, Marco rappresentava un pezzo di storia cittadina.