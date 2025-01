Olbia: 11kg di cocaina in minivan, 22enne serbo in manette





La conferma della presenza della droga è giunta dal fiuto infallibile del cane antidroga Joy, che ha segnalato la sostanza proibita. La cocaina, suddivisa in dieci panetti, era nascosta con maestria, ma non abbastanza da sfuggire alla giustizia. Il corriere è stato immediatamente arrestato e condotto nel carcere di Tempio Pausania, a disposizione della Procura della Repubblica.

Nel ventre di un minivan a noleggio, ben celati in un doppiofondo con un sistema di apertura meccanica, sono stati scoperti undici chili di cocaina. Un giovane serbo di 22 anni è stato preso in flagranza di reato nel porto di Olbia, accusato di traffico di stupefacenti. Durante il controllo di routine sui mezzi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, l'atteggiamento sospetto del giovane ha attirato l'attenzione dei finanzieri del Gruppo di Olbia.