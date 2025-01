Cagliari, sgominato market della droga: arrestate madre e figlia

Durante l'intervento, sono stati sequestrati 500 euro in contanti, oltre a fogli di carta con annotati i nomi dei clienti e le cifre relative agli acquisti. Le due donne hanno cercato, senza successo, di disfarsi di alcuni involucri gettandoli nel water. Le arrestate hanno trascorso la notte agli arresti domiciliari, come disposto dal Sostituto Procuratore Danilo Mocci. Questa mattina sono state processate per direttissima. Il giudice Alessandra Tedde ha convalidato l'arresto ma ha rilasciato temporaneamente le due donne, fissando la prossima udienza per il 12 febbraio.

Cagliari - Nella serata di ieri, una operazione della Squadra Mobile ha portato all'arresto di una madre e di sua figlia, rispettivamente di 52 e 24 anni, in una palazzina di Via Seruci. Dopo lunghi appostamenti, il blitz ha rivelato una scena inaspettata: mentre la perquisizione era in corso, diversi clienti si sono presentati all'abitazione, chiedendo agli agenti in borghese dove potessero acquistare la droga.