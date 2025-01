Un saluto alla divisa: la carriera esemplare del Luogotenente Giancarlo Martinez

Oggi, il Sindaco di Villanova Monteleone, Quirico Meloni, lo ha salutato con la consegna di una targa, alla presenza del Consiglio Comunale e del Capitano Michele Marruso, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alghero. Un momento solenne, ma carico di emozione, per celebrare un uomo che per vent’anni ha rappresentato una guida sicura e rispettata alla Stazione Carabinieri di Villanova Monteleone. L’avventura di Giancarlo Martinez nell’Arma comincia il 23 gennaio 1984, quando si arruola come allievo presso la Scuola Carabinieri di Iglesias. Il suo primo incarico lo porta sulle rive del Lago Maggiore, alla Stazione di Cannobio, al confine con il Canton Ticino.





Da lì, una serie di trasferimenti lo vedono crescere professionalmente: da Verbania a Nuoro, da Pattada a Buddusò, sino a Villanova Monteleone, dove nel 2008 assume il comando della Stazione Carabinieri, ruolo che ha mantenuto sino a oggi. Ma non sono solo i luoghi a definire la sua carriera. Martinez ha sempre affrontato il servizio con una determinazione incrollabile, meritandosi encomi e riconoscimenti, tra cui la medaglia d’oro Mauriziana al Merito di Dieci Lustri di Carriera Militare e l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. I suoi colleghi lo descrivono come un punto di riferimento, un uomo che ha sempre messo al primo posto il dovere, la giustizia e la tutela della comunità.





Quarantuno anni di servizio non sono solo numeri. Sono il racconto di una vita spesa al servizio dello Stato, di un percorso fatto di sfide, successi e sacrifici. Martinez ha rappresentato per Villanova Monteleone e per le altre comunità che ha servito una presenza costante, un volto rassicurante nei momenti di difficoltà e un simbolo di giustizia. Il Luogotenente Martinez lascia l’Arma con un bagaglio di esperienza e umanità che non si dimentica. Chi lo ha conosciuto ricorderà la sua capacità di ascoltare, il suo rigore e la sua vicinanza alle persone. E mentre la sua divisa verrà riposta per l’ultima volta, la sua eredità rimarrà viva, non solo nelle caserme, ma nel cuore di chi ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco o di incontrarlo lungo il cammino. Al Luogotenente Giancarlo Martinez va il saluto e il ringraziamento di una comunità intera, riconoscente per tutto ciò che ha dato in nome della sicurezza e del bene comune. Buona pensione, Comandante.

