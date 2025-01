Cronaca Un orsetto per ogni nato: al Policlinico Duilio Casula la festa per le famiglie del 2024

È un gesto semplice, ma carico di significato. Ogni nato nel 2024 al Policlinico Duilio Casula ha ricevuto un simbolo di benvenuto: un orsetto colorato, sospeso sopra i letti di Ginecologia e Ostetricia, a celebrare la vita che sboccia. Un’iniziativa che ha toccato il cuore di centinaia di mamme e papà, trasformando quel piccolo dono in un ricordo speciale, legato a un momento unico. Sabato 25 gennaio, alle ore 10, nell’aula B del Blocco G1 della Cittadella Universitaria di Monserrato, si terrà una cerimonia dedicata proprio alla consegna degli “orsetti nascita.” Sarà una festa per le famiglie che hanno scelto il Policlinico per dare alla luce i loro bambini. Una giornata di gioia e condivisione, in cui i protagonisti saranno i neonati del 2024 e i loro genitori, accompagnati dal personale del Policlinico, che ogni giorno lavora con passione e dedizione per garantire un futuro ai nuovi cittadini. “Un orsetto per ogni nato” non è solo un’iniziativa, ma un gesto che esprime vicinanza, umanità e attenzione verso le famiglie. Un messaggio che sottolinea quanto sia importante prendersi cura non solo della salute fisica, ma anche del benessere emotivo e del ricordo di un momento indimenticabile. Per tutte le future mamme, il corso preparto previsto inizialmente per il 25 gennaio è stato spostato a sabato 1° febbraio. Un appuntamento pensato per accompagnarle con serenità e consapevolezza in un percorso che le porterà a essere protagoniste del dono più grande. In un mondo che corre veloce, fermarsi a celebrare la vita che nasce è un gesto di rara bellezza. Il Policlinico Duilio Casula si conferma non solo un luogo di cura, ma un punto di riferimento per la comunità, capace di dare valore ai momenti più preziosi della nostra esistenza.