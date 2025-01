A Riccione l'assemblea nazionale PGS: costruire il futuro con speranza

Lo slogan scelto per l’evento, “Costruiamo un futuro di speranza”, è più di un invito. È una dichiarazione d’intenti che abbraccia la missione delle PGS: offrire ai ragazzi non solo lo sport come attività, ma come strumento educativo e formativo capace di ispirare fiducia e senso di comunità. A Riccione non ci saranno formalità sterili o incontri privi di contenuto. Ogni decisione, dalla proposta culturale alla revisione dello Statuto, sarà orientata a rafforzare un’associazione che da anni lavora per i giovani, con i giovani. Perché costruire un futuro di speranza non è solo uno slogan, ma un impegno concreto, condiviso da tutti i partecipanti. Le PGS si confermano così un faro nel panorama associativo italiano, puntando a un futuro in cui sport e valori camminano insieme, offrendo ai ragazzi un’opportunità di crescita e protagonismo. A Riccione, il futuro si decide adesso.

Dal 21 al 23 febbraio, l’Hotel Corallo di Riccione ospiterà l’assemblea nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), un evento chiave per il futuro dell’associazione. In tre giorni si delineeranno le nuove strategie, si eleggeranno i dirigenti nazionali per il quadriennio 2025-2028 e si discuterà una proposta culturale rinnovata, pensata per affrontare con determinazione le sfide del presente e del futuro. L’agenda è ambiziosa. Oltre al rinnovo dei vertici, verranno introdotte modifiche allo Statuto nazionale, necessarie per completare l’inserimento dell’associazione nel Terzo Settore. Non è un semplice aggiornamento burocratico, ma un passaggio fondamentale per garantire stabilità e accesso a nuove opportunità, consolidando il ruolo delle PGS come realtà di riferimento per i giovani.