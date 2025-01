Sassari, i cinghiali sfidano la città: aiuole assediate vicino al Liceo Canopoleno

Si dice che fossero in cerca di cibo, ma ciò che si vede è un simbolo della debolezza di un sistema incapace di gestire il proprio territorio. E non è la prima volta. Sassari ha già visto gruppi di cinghiali apparire ai bordi delle carreggiate, intenti a rovistare tra i rifiuti o a cercare un varco per tornare nelle campagne. Ma ogni episodio come questo è un segnale d’allarme, una testimonianza di una gestione che non sa più distinguere tra città e natura, tra ordine e caos. La scena ha suscitato curiosità, sì, ma anche inquietudine. Perché un branco di cinghiali che pascola libero vicino è il ritratto di un sistema che lascia interi spazi pubblici senza protezione, esponendo cittadini e giovani a rischi inutili. Sassari non può permettersi questa indifferenza. Ogni animale che attraversa il confine tra campagna e città è un monito, una domanda che resta sospesa: chi governa davvero questi spazi? Finché non si darà risposta, i cinghiali continueranno a camminare indisturbati tra le aiuole, e noi resteremo a guardare, più spettatori che protagonisti.

