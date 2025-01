Illorai, tragedia nelle campagne: 75enne travolto e calpestato da due vacche

Subito dopo, l’altra vacca lo ha calpestato, provocandogli traumi gravissimi. I soccorsi del 118, intervenuti tempestivamente, hanno tentato di rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Il corpo di Giuseppe Zedde è stato trasferito all’ospedale di Nuoro, dove resta a disposizione della Procura per stabilire se sarà necessario disporre un’autopsia. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono giunti anche i tecnici dell’azienda sanitaria locale per verificare le condizioni degli animali e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Un episodio che scuote la comunità di Illorai, dove Zedde era conosciuto e apprezzato per il suo passato al servizio della cittadinanza. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità o anomalie che possano aver contribuito alla tragedia.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina nelle campagne di Illorai, nel Sassarese, dove un vigile urbano in pensione, Giuseppe Zedde, 75 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da due vacche. L’uomo, secondo i primi riscontri forniti dai Carabinieri della Compagnia di Bono, si trovava nella sua proprietà in località Berre Porcu, alla periferia del paese, insieme al figlio. I due stavano caricando gli animali su un furgone quando uno di essi, spaventato, ha colpito violentemente Zedde facendolo cadere a terra.