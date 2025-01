Il tuo servizio civile con le PGS Sardegna... inizia da qui!

Un anno che si preannuncia indimenticabile, all’interno di un ambiente dinamico, giovane e in costante evoluzione. Un’occasione per crescere personalmente e professionalmente, mettendosi al servizio degli altri. Il percorso, che combina educazione, sport e volontariato, permette di vivere un’esperienza educativa unica, in grado di lasciare un segno indelebile. Partecipando al progetto, sarà possibile collaborare direttamente con le realtà locali delle PGS, contribuendo all’organizzazione di eventi sportivi, attività sociali ed educative. Come candidarsi? Basta visitare il sito ufficiale delle PGS e seguire la procedura online. Troverai tutte le informazioni necessarie, inclusi i dettagli sulle sedi in Sardegna, per scegliere quella più vicina. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 18 febbraio 2025. Non lasciarti sfuggire l’occasione di diventare protagonista del cambiamento, mettendo in pratica i valori di solidarietà, crescita e condivisione che caratterizzano le PGS. Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale delle PGS e inizia il tuo viaggio verso un’esperienza che ti cambierà la vita. Ti aspettiamo per costruire insieme un futuro migliore!

Le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) rappresentano da decenni una realtà educativa e sportiva fondata sui valori dello spirito salesiano. Con la loro presenza in tutta Italia e radicamento locale, queste associazioni hanno sempre messo al centro la formazione umana e lo sviluppo dei giovani attraverso lo sport e il volontariato. Anche in Sardegna, le PGS svolgono un ruolo fondamentale, promuovendo iniziative inclusive che abbracciano tutta la comunità. Ora, le PGS Sardegna offrono un’opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni: partecipare al Servizio Civile.