Open days alla scuola IPIA di Alghero il 14 e 28 gennaio 2025

Questa tecnologia avanzata, utilizzata dalle migliori aziende a livello mondiale, consente agli studenti di esercitarsi in un ambiente virtuale altamente realistico, migliorando le competenze sia dei principianti sia dei saldatori più esperti. Il laboratorio IPIA 4.0 - Saldatura Virtuale è solo uno degli undici spazi all’avanguardia di cui l’istituto si è recentemente dotato, tra cui spicca anche il laboratorio di Robotica e automazione, pensato per valorizzare le competenze nel settore elettrico ed elettronico. L’IPIA di Alghero si distingue non solo per l’innovazione tecnologica, ma anche per i risultati occupazionali dei suoi studenti. Secondo la Fondazione Agnelli di Torino, la scuola vanta il primato regionale per assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con il titolo di studio entro un anno dal diploma. Un altro dato significativo è l’aumento delle studentesse che scelgono l’IPIA, spinte dalla crescente richiesta di figure femminili specializzate da parte di aziende di rilievo.





Questi risultati sono il frutto di una strategia educativa che combina formazione di qualità, tecnologie all’avanguardia e solide collaborazioni con le migliori realtà produttive del territorio. Gli open days rappresenteranno un’occasione imperdibile per visitare i laboratori, conoscere i docenti e scoprire le opportunità offerte da un istituto che prepara i suoi studenti ad affrontare con competenza e professionalità le sfide del mercato del lavoro.

La sede IPIA dell’Istituto Tecnico Professionale A. Roth di Alghero aprirà le porte al territorio nei giorni 14 e 28 gennaio 2025, dalle ore 16.00 alle 19.00, offrendo l’opportunità di scoprire le sue eccellenze formative e i progetti innovativi che la rendono un punto di riferimento per il mondo del lavoro. Tra i fiori all’occhiello della scuola spicca il progetto Scuola di Saldatura, che ha avvicinato numerosi studenti del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica a un settore affascinante e in forte espansione. Questo successo si deve anche alla guida dello specialista Sergio Muzzo, Welding Inspector e Ispettore per il Registro Italiano Navale Aeronautico (RINA) e per l’Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione. Con il supporto dei docenti di Tecnologie Meccaniche, Muzzo ha contribuito all’acquisto di un simulatore professionale per la saldatura della Fronius, unico nel suo genere in Sardegna e distribuito da Arroweld Italia.