E.INS Spoke 2: innovazione e turismo approdano a Olbia

I bandi, in scadenza il 28 febbraio 2025, rappresentano un’occasione concreta per chi vuole puntare su idee innovative nel settore turistico e culturale. Questo secondo incontro è parte di un ciclo che coinvolgerà altri territori, con i prossimi appuntamenti fissati a Nuoro (23 gennaio) e Oristano (30 gennaio). L’iniziativa rientra nell’ecosistema e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia Spoke 2, un progetto finanziato dal PNRR e coordinato dall’Università di Sassari, che mira a promuovere la crescita economica dell’isola attraverso lo sviluppo di filiere turistiche e culturali. Per partecipare e avere maggiori informazioni sugli eventi, basta visitare il sito ufficiale del progetto: eins-spoke2.uniss.it. Un’occasione da non perdere per chi crede nel futuro del turismo e dei beni culturali sardi.

Giovedì 16 gennaio, dalle ore 11:00, l’Aula Magna UniOlbia (Via Porto Romano 8) ospiterà il secondo incontro del progetto e.INS Spoke 2, un’iniziativa che punta a trasformare turismo e beni culturali in Sardegna attraverso innovazione, sostenibilità e trasferimento tecnologico. L’appuntamento è dedicato a PMI, start-up, associazioni di categoria, enti locali, GAL, FLAG, parchi nazionali e regionali, scuole e comunità, con un obiettivo chiaro: creare sinergie tra ricerca accademica, imprese e territori per valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Sardegna. Tra le opportunità offerte dal progetto spiccano i bandi a cascata, che sosterranno PMI e start-up con contributi per progetti innovativi, e i programmi di formazione e sperimentazione mirati a potenziare le competenze delle imprese.