Truffa a quattro ruote: smascherata una 36enne dai Carabinieri

"Questa vicenda dimostra quanto sia facile cadere in annunci-trappola," ha dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale dell’associazione Codici. "Purtroppo, il web è terreno fertile per questi malviventi, ed è fondamentale che i consumatori tengano alta la guardia. Diffidate dai prezzi fuori mercato e dai venditori sconosciuti, anche quando usate piattaforme online note. È sempre bene adottare metodi di pagamento che offrano maggiori garanzie, in caso di problemi." La lezione? La prudenza non è mai troppa. L’associazione Codici si mette a disposizione delle vittime di truffe, offrendo supporto e consigli. Per chi ha avuto brutte sorprese con acquisti online – dai prodotti difettosi alla merce mai consegnata – è possibile contattarli ai numeri o indirizzi forniti. Ma diciamolo chiaro: i furbi sono sempre in agguato, e se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è. Lo ha imparato a sue spese il 65enne di Medesano, e sarebbe bene che lo imparassimo tutti. Internet è comodo, certo, ma è anche pieno di lupi vestiti da agnelli. E no, non basta cliccare un pulsante per farli sparire.

La rete, ormai, è il far west dei tempi moderni, con pistoleri che sparano offerte imperdibili e poi svaniscono nel nulla, lasciandoti a bocca asciutta e con il portafoglio vuoto. La vittima di turno, questa volta, è un 65enne di Medesano, provincia di Parma, che si è fidato di un super sconto per acquistare pneumatici online. Il prezzo era allettante – troppo allettante, a dirla tutta – e così l’uomo ha sganciato 500 euro con un bonifico. Il resto della storia? Da manuale: merce mai arrivata, venditore sparito e una denuncia ai Carabinieri. Ma il lieto fine, almeno questa volta, c’è stato. Grazie al lavoro degli uomini dell’Arma, il truffatore – o meglio, la truffatrice – è stato individuato. Si tratta di una 36enne con un curriculum di tutto rispetto: nota alle forze dell’ordine per aver orchestrato altre truffe dello stesso stampo. Una professionista del raggiro, insomma, che setaccia il web in cerca di ingenui da spennare.