Cronaca Villagrande Strisaili: cacciatore 70enne ricoverato per trauma cranico dopo una caduta

Un uomo di 70 anni originario dell’Ogliastra è rimasto ferito durante una battuta di caccia nelle campagne di Villagrande Strisaili, ieri nel primo pomeriggio. Il cacciatore è caduto accidentalmente, riportando un trauma cranico che ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi. I compagni di battuta hanno allertato il 118, e vista la gravità della situazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare l’uomo all’Ospedale Brotzu di Cagliari. Durante i soccorsi, l’uomo è rimasto sempre vigile. I medici, dopo averlo sottoposto a una prima valutazione, hanno riscontrato un trauma cranico e deciso di trattenerlo in osservazione per precauzione. Le sue condizioni, pur serie, non destano particolari preoccupazioni.