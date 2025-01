Dopo 624 giorni, la Futsal Fc Alghero torna a giocare in città

"Affronteremo una partita complicata, ma sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Tornare a giocare in casa ci darà quella spinta emotiva necessaria per conquistare punti preziosi per la salvezza", ha aggiunto Bonomo, che non manca di ringraziare la comunità di Usini per l’ospitalità durante il periodo di transizione. La società giallorossa, intanto, lavora sul mercato per rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide. Parallelamente, ha lanciato un appello ai tifosi e alle autorità locali, invitandoli a partecipare numerosi al grande ritorno. La presenza del pubblico e delle istituzioni, con il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto in testa, rappresenterà un segnale di vicinanza e supporto per una squadra che non ha mai smesso di lottare. Il ritorno al Pala Manchia non è solo una conquista sportiva, ma anche un simbolo di rinascita per il futsal algherese, che torna a casa con la speranza di aprire un nuovo capitolo ricco di successi.

Dopo quasi due anni di assenza, esattamente 624 giorni, la Futsal Fc Alghero, che milita nel campionato di Serie B, torna finalmente a disputare le partite casalinghe in città. Il lungo esilio si conclude grazie al completamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione del Pala Manchia, struttura ora pronta ad accogliere squadra e tifosi. La Futsal Fc Alghero ha trascorso gli ultimi due anni giocando e allenandosi lontano da casa, presso il palazzetto dello sport di Usini. Un periodo segnato da notevoli disagi logistici, economici e tecnici, che hanno messo a dura prova la resilienza della squadra. "Sono stati anni difficili, ma siamo pronti a ripartire", dichiara il dirigente Daniele Bonomo. Il ritorno in città coinciderà con una sfida di altissimo livello: questo sabato, alle ore 15, la Futsal Fc Alghero affronterà il Varese, vice capolista del girone.