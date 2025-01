Cronaca Sardegna al CES di Las Vegas: 8 aziende sarde tra le eccellenze tecnologiche

La Sardegna si distingue al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, la fiera più importante al mondo dedicata alla tecnologia. L’assessorato dell’Industria, guidato da Emanuele Cani, ha promosso una missione che coinvolge otto aziende dell’isola, rendendo la delegazione sarda una delle più numerose tra quelle italiane. “Si tratta della fiera della tecnologia più importante al mondo”, ha dichiarato l’assessore Cani, evidenziando il ruolo centrale che l’evento riveste per l’innovazione e le opportunità di networking globale. Il CES, noto per presentare le novità più significative in ambiti come l’intelligenza artificiale, la robotica e la realtà virtuale, accoglie ogni anno migliaia di espositori e oltre 150 mila visitatori, tra cui analisti, esperti del settore e appassionati di tecnologia. L’edizione 2025 ospita più di 4 mila espositori, di cui 46 startup innovative italiane provenienti da 14 regioni. La Sardegna si inserisce con orgoglio in questo contesto internazionale, rappresentando l'eccellenza tecnologica dell'isola e offrendo alle aziende locali una piattaforma strategica per espandersi su scala globale.