Cronaca Rogo a Santa Teresa Gallura: famiglia con neonato in salvo

Notte di paura a San Pasquale, frazione di Santa Teresa Gallura, dove un incendio ha distrutto parte di un'abitazione. All'interno si trovava una famiglia con un neonato, miracolosamente illesi grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Arzachena. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte, richiamando l'attenzione della centrale operativa che ha immediatamente inviato le squadre sul posto. Gli operatori, con grande professionalità, sono riusciti a contenere l'incendio, salvando la camera da letto e impedendo che il rogo si estendesse alle abitazioni vicine. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Anche il neonato, inizialmente sotto osservazione per precauzione, è in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Santa Teresa Gallura, che stanno indagando sulle cause del rogo. Si esclude al momento il coinvolgimento di terzi, ma le verifiche proseguono per chiarire ogni dettaglio. L'incidente ha comunque provocato danni significativi alla struttura, lasciando sgomento nella piccola comunità di San Pasquale. I residenti, scossi, si sono uniti in segno di solidarietà alla famiglia colpita, dimostrando ancora una volta l'importanza della coesione nei momenti di difficoltà.