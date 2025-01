Cronaca Alghero, incidente in via Carrabuffas: donna finisce contro un palo, trasportata in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio ad Alghero, in via Carrabuffas. Una donna alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un palo della luce. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza sia la vettura che il palo, rimasto pericolante in attesa dell’arrivo dei tecnici. La conducente, soccorsa dai passanti, è stata trasferita al pronto soccorso dal personale del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico.