Cronaca Incidenti stradali in aumento a Sassari: la distrazione uccide

Sassari chiude il 2024 con un bilancio stradale inquietante: 1.356 incidenti, di cui 7 mortali e 488 con feriti, tra cui 79 pedoni. Al centro di questa carneficina moderna c’è il cellulare: 352 scontri causati dalla distrazione e 718 violazioni sanzionate. Il comandante Gianni Serra, insieme al sindaco Giuseppe Mascia, ha presentato il report annuale delle attività della Polizia locale. Fra i dati più preoccupanti, l’aumento delle fughe post-incidente: 52 conducenti denunciati nel 2024 contro i 37 dell’anno precedente. Non è solo questione di sicurezza stradale. La Polizia locale si è distinta in molteplici ambiti: dalla polizia ambientale, con 4.774 controlli, all’edilizia, dove i reati accertati e le ispezioni sono in aumento, soprattutto nel centro storico. Intanto, si intensifica il contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio, con un incremento del 31% delle attività delegate dall’autorità giudiziaria.