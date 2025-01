"Venite, piccoli, a Me": porte aperte alla scuola dell’infanzia Mater Purissima

Durante l’open day, i genitori potranno visitare gli ambienti dedicati alla formazione, scoprendo spazi sicuri, accoglienti e inclusivi, impreziositi da un ampio giardino che richiama la bellezza del Creato. È in questo spazio verde che i piccoli, con la guida amorevole dei docenti, apprendono l’arte dell’interazione e dell’armonia con il prossimo, celebrando la gioia della condivisione e del rispetto reciproco. La scuola, attenta alla crescita globale del bambino, pone un’enfasi particolare sulla ludodidattica, offrendo laboratori creativi e polivalenti che stimolano mente e cuore. Tra pittura, musica, manipolazione e apprendimento linguistico, ogni attività diventa un’esperienza che educa e illumina, ispirando nei piccoli l’amore per la scoperta e la bellezza del mondo. Ma non è tutto.





La mensa interna dell’istituto si distingue per la qualità delle materie prime e la cura nella preparazione dei pasti, un momento di nutrimento che non è solo fisico ma anche spirituale, perché "mangiare insieme" diventa simbolo di condivisione e comunità. In un tempo che spesso sembra dimenticare i valori dell’accoglienza e della cura, la Mater Purissima si pone come baluardo di una pedagogia che educa con il cuore e nutre l’anima. Venite e scoprite la luce che qui si accende ogni giorno per i più piccoli, perché "chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie Me". L’open day sarà un’opportunità per incontrare il personale, approfondire l’offerta formativa e conoscere i servizi dedicati alla cura e al benessere dei bambini. Un invito a scegliere per i propri figli un luogo in cui crescere nel segno dell’amore e della fede.

Sassari – Un’occasione speciale attende le famiglie il prossimo giovedì 16 gennaio, quando, a partire dalle ore 16:00, la scuola dell’infanzia paritaria Mater Purissima (Celestine) aprirà le sue porte con il cuore spalancato all’accoglienza. In un’atmosfera di calore e devozione, l’istituto, situato in via A. Roth 14, invita a scoprire un luogo dove la fede, la didattica e la cura dei più piccoli si incontrano in armoniosa comunione. La Mater Purissima, fedele alla sua vocazione educativa e spirituale, si presenta come un rifugio sicuro per i bambini, un’oasi in cui crescere alla luce dei valori cristiani.