Assemblea del Centro Studi Agricoli: appuntamento a Tramatza

L’assemblea rappresenta un’occasione importante per confrontarsi e ricevere aggiornamenti su temi che riguardano direttamente la gestione e lo sviluppo dell’agricoltura in Sardegna. Un appuntamento da non perdere per tutti gli interessati al futuro del settore primario.

Domani, venerdì 10 gennaio, alle ore 11:00, presso la Sala Conferenze di Tramatza, si terrà l’assemblea del Centro Studi Agricoli (CSA), un appuntamento aperto a tutti, inclusi i non iscritti. L’evento si concentrerà su temi di grande rilievo per il settore agricolo sardo: la situazione dei pagamenti PAC e CSR 2024, le opportunità offerte dai nuovi bandi e gli strumenti di indennizzo per gli agricoltori. Durante l'incontro, si discuteranno anche le iniziative legali intraprese dal CSA per garantire maggiore tutela agli operatori del comparto.