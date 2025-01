Dal 9 gennaio 2025 al Palazzo di Città un ciclo di conferenze sul patrimonio storico artistico nel capoluogo

I singoli incontri (in programma nei giorni 9, 23 gennaio e 6 e 13 febbraio 2025 con inizio alle 16,30 in tutte le date) si svolgeranno al Palazzo di Città con l’intento di far conoscere i protagonisti della storia dell’arte contemporanea in Sardegna, con approfondimenti sugli autori italiani tra i più conosciuti in ambito internazionale. Giovedì 9 gennaio alle 16,30 ad aprire il ciclo di incontri sarà L'essenziale. Riscoprire la bellezza nei materiali semplici dell'Arte Povera tenuta dalla storica dell’arte Roberta Sonedda. L’incontro sarà preceduto da un momento conviviale, durante il quale sarà offerto un tè caldo, accompagnato da pasticcini. Si prosegue giovedì 23 gennaio con Tangenti e trasversali della Pop Art, a cura di Davide Ciscì, e giovedì 6 febbraio, con Tarquinio Sini tra modernità e tradizione, a cura di Giorgio Muceli per concludere giovedì 13 febbraio con Foiso Fois, la passione per il reale, a cura di Stefania Mele.

Prenderà il via con il primo appuntamento in programma giovedì 9 gennaio 2025 il ciclo di quattro conferenze a carattere divulgativo organizzato dai Servizi Educativi dei musei comunali di Cagliari con l’obiettivo di avvicinare il vasto pubblico al patrimonio storico artistico custodito nei musei comunali. Il ciclo di conferenze, curato dagli storici dell’arte dei Musei Civici, si inserisce nel programma previsto in occasione della mostra temporanea Memoria e visioni, visitabile al Palazzo di città fino al prossimo 16 febbraio, che propone cinquantadue opere inedite o poco conosciute provenienti dalla Collezione Sarda e dal fondo Ugo Ugo.