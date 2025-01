Oristano: Tentato furto in tabaccheria: identificati i presunti responsabili, un arresto e quattro denunce

Il militare, insospettito dai movimenti anomali in prossimità della rivendita, ha immediatamente contattato la centrale operativa, fornendo indicazioni precise che hanno consentito alle forze dell’ordine di giungere sul posto in tempo per fermare i presunti malviventi. I minorenni sono stati accompagnati in caserma per la redazione degli atti di rito e successivamente affidati ai rispettivi genitori. L’intervento, oltre a sventare il furto, ha evitato ulteriori danni per il proprietario dell’attività. Il provvedimento adottato nei confronti del sedicenne arrestato è una misura precauzionale eseguita in sede di indagini preliminari dalla Polizia Giudiziaria. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione dei cittadini e della tempestiva segnalazione alle Forze dell’Ordine per consentire interventi rapidi ed efficaci, fondamentali per prevenire reati e proteggere la comunità.

Nella notte del 3 gennaio, i Carabinieri delle Stazioni di Riola Sardo e Cabras, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Oristano, sono intervenuti per sventare un tentato furto aggravato ai danni di una tabaccheria di Nuraxinieddu. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di un sedicenne e il deferimento in stato di libertà di altri tre minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari. È stato inoltre denunciato un giovane maggiorenne, ritenuto anch’egli complice nell’azione delittuosa. Secondo quanto emerso, i cinque avrebbero tentato di introdursi nella tabaccheria danneggiando la porta d’ingresso. Tuttavia, il tempestivo intervento delle pattuglie, attivate grazie alla segnalazione di un Carabiniere fuori servizio, ha impedito che il colpo venisse portato a termine.