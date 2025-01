Aggiornato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse: il Prefetto sottolinea l'importanza della denuncia tempestiva

Nel nuovo piano abbiamo voluto rafforzare il ruolo operativo delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, garantendo una risposta efficace in qualsiasi contesto, dal capoluogo ai piccoli comuni, in ambiente urbano come nelle aree extraurbane e impervie.” Il piano punta a migliorare il coordinamento tra le varie forze coinvolte, assicurando che ogni ricerca venga condotta con rapidità e precisione. Si tratta di uno strumento indispensabile per affrontare scenari complessi, in cui ogni minuto può fare la differenza. L’aggiornamento del piano sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità, ribadendo che la tempestività delle segnalazioni rappresenta il primo passo per garantire esiti positivi.

Il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha firmato il nuovo Piano Provinciale di Coordinamento per la ricerca delle persone scomparse, un documento aggiornato secondo le direttive del Commissario Straordinario del Governo e destinato a essere operativo per i prossimi tre anni. Il piano prevede il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e di tutte le componenti necessarie per affrontare al meglio queste delicate situazioni. “La scomparsa di una persona è un evento che coinvolge l’intera comunità,” ha evidenziato il Prefetto. “Lo studio dei casi in questa provincia ha messo in luce quanto sia essenziale la denuncia tempestiva per agevolare sia l’attività di ricerca che il rintraccio.