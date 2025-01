Cronaca Due incidenti in simultanea alle porte di Cagliari: nessun ferito grave

Ieri, nel primo pomeriggio, il rettilineo dell’ex inceneritore sulla 131 Dir è stato teatro di due distinti incidenti stradali avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Nel primo episodio, un’autovettura è uscita di strada finendo in un basso rilievo che costeggia la carreggiata. Poco dopo, un secondo veicolo è terminato in una cunetta lungo lo stesso tratto. Fortunatamente, in entrambi i casi, gli occupanti dei mezzi non hanno riportato ferite gravi. La Polizia Locale è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza della circolazione. Grazie al tempestivo intervento, i disagi al traffico sono stati contenuti e la viabilità è stata ripristinata in breve tempo.