Cronaca Cannigione: crolla il tetto di un’abitazione, paura per due persone

Nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, un tetto è parzialmente crollato in un’abitazione di via Marco Polo, a Cannigione. Al momento del cedimento, i due occupanti si trovavano in un’altra stanza, evitando così gravi conseguenze. Solo un grande spavento per i presenti, che fortunatamente sono rimasti illesi. Le prime verifiche indicano un cedimento strutturale come probabile causa del crollo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza l’area e disposto l’evacuazione dell’abitazione. Restano da chiarire eventuali responsabilità e la dinamica esatta del cedimento.